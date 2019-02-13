Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğrencileri “Hurdadan Sanata” projesi kapsamında kullanılmayan atık metal malzemeleri adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. 11. sınıf öğrencileri sanayilerde ve farklı yerlerde kullanılmayan atık metal malzemeleri topladıktan sonra öğretmenleri gözetiminde farklı işlemlerden geçirdi. Yaklaşık 1 yılın ardından ise ortaya çeşitli figürlerden oluşan sanat eserleri çıktı. Proje ile hem geri dönüşüme katkı verilirken hem de öğrencilerin el becerileri geliştirildi.

“Amacımız hurda malzemeleri değerlendirmek”

Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Kazım Akgün, hayata geçirdikleri proje adının ‘Hurdadan Sanata' olduğunu söyledi. Amaçlarının hurda metal malzemeleri değerlendirmek olduğunu ifade eden Akgün, başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

“Siparişler doğrultusunda seri üretime geçeceğiz”

Hurdadan alınan malzemelerin kaynak ve bükme gibi işlemlerden geçtiğini kaydeden Akgün, “Isıtarak şekillendirdiğimiz malzemeler de oldu. Bu sayede öğrencilerimiz el becerileri kazandı. Daha çok eski tip silah örnekleri, eski model motosikletler, bisikletler, hayvan figürleri, tren lokomotifi, traktör modelleri üzerine çalışmalar yaptık. Ürünler tamamen atıktan üretildi. Hiçbir şekilde yeni bir malzeme kullanılmadı. Bütün ürünlerin birer örneği var. Bu örnekleri yılsonunda okul sergisinde sergileyeceğiz. Bu ürünlerin siparişler doğrultusunda seri üretimini de yapmayı düşünüyoruz. Satışlar sonucunda okulun döner sermayesine de katkısı olacaktır. Bu da aynı zamanda öğrenciye yansıyacağı içinde öğrenciler de bu konuda daha istekli olacağını inanıyoruz” dedi.

Öğrencilerden Sefa Can Uzunsoy ise hurda malzemeleri geri dönüştürerek yeni eserler ortaya çıkardıklarını aktardı.