İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Samsun’da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı.

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.


Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.