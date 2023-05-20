Hüseyin Eroğlu, 3 yıl daha Samsunspor'da

Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Samsunspor bu sezon gösterdiği performans ile Spor Toto 1. Lig'de en erken şampiyon olan takım unvanıyla Süper Lig'e yükseldi. Sezon ortasında kırmızı-beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Bugün Başkan Yüksel Yıldırım ile bir araya gelen Hüseyin Eroğlu, kendisini 3 yıl daha Samsunspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başkanımız Yüksel Yıldırım ile Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile İstanbul'da 2 gün süren Süper Lig planlamasını tamamladı. İcra kurulumuzun tam kadro katıldığı toplantılarda takımımızı Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatılırken, A Takım yol haritası belirlendi” ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz temsilcisi bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.