Hüseyin Eroğlu: "Bay haftasına 23 puanla girmeyi hedefliyoruz"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligde son 2 maçını gol yemeden kazanarak iyi bir ivme yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, ligin 13. haftasında Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bir sonraki haftayı maç oynamadan geçecekleri için final maçı havasında geçecek Tuzlaspor maçını mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Ligin 14. haftasını bay geçeceklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Ligde her maçı kazanmak gerekiyor. Tuzlaspor da yetenekli oyunculara sahip olan bir takım. Son haftalarda yakaladığımız ivme, özellikle savunmada yaptığımız başarılarılar net bir şekilde görünüyor. Amacımız bu başarıyı devam ettirmek. Tabi ki İstanbul'dan kazanarak dönmek istiyoruz. Beni mutlu eden şey; birçok oyuncumun ritmi yakalaması, en azından kadro derinliğimizin artması ve maçın gidişatında yaptığımız değişikliklerin, hamlelerin takımımıza katkı sağlaması. Sakatlıktan çıkan oyuncularımızın da fiziksel seviyesini yukarı çekebilirsek, çok daha güçlü bir takım olacağız. Kazandıktan sonra da bay haftasına 23 puanla girmeyi planlıyoruz. Puan ortalamasından ziyade ben her maçın kazanılması anlamında plan yapıyorum. Uzun vadede baktığımızda başarıya ulaşmış birçok puan ortalaması söyleyebiliriz. Ben öncelikle önümüzde Tuzlaspor maçı olduğundan onu kazanalım ondan sonra diğerleriyle ilgili planlarımızı yaparız düşüncesi şeklinde ilerliyorum. Önümüzde final büyüklüğündeki maçı kazanmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Eroğlu döneminde koşu mesafeleri arttı

Öte yandan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'da göreve geldiği dönemden sonraki koşu mesafeleri ile önceki haftalarda koşu mesafeleri hakkında bilgi verdi. Ligde ilk 5 maçta Bayram Bektaş yönetiminde Altay maçında 106,789 km, Eyüpspor maçında 106,062 km, Erzurum FK maçında 107,150 km ve Çaykur Rizespor maçında 110,579 km koşan Samsunspor, Eroğlu'nun göreve geldiği Bandırmaspor maçında 109 km, Bençlerbirliği maçında 107 km, maçın başında 10 kişi kalınan Altınordu maçında 102 km koştu. Kırmızı-beyazlılar, son oynadıkları 4 maçta 1. Lig ortalaması olan 110 km'nin üzerine çıkarak sırasıyla Muşspor maçında 111 km, Boluspor maçında 115,470 km, Pendikspor maçında 112,729 km ve Göztepe maçında 115,147 km koştu.