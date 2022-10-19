Hüseyin Eroğlu: “Bizim 11 kişiye değil, 27 kişiye ihtiyacımız var”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında 3. Lig 3. Grup takımlarından Muş 1984 Muşspor'u yenerek üst tura adını yazdırdı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Bizim 11 kişiye değil, 27 kişiye ihtiyacımız var”

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Hüseyin Eroğlu, “Fiziksel anlamda bazı oyuncularımızı oynatarak maç anlamında yakalamamış gereken bir maçtı. Bu tip maçlar zor olur. Turu geçmek istiyorduk ve tüm oyuncularıma da şans vermek istiyordum. Çünkü hepsine ihtiyacımız olacak. Bizim 11 kişiye değil, 27 kişiye ihtiyacımız var. Benim için sistem, oyun gelişimi, oyuncu gelişimi çok değerli ve önemli. Burada da iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu tip maçlarda rakip 3. Lig'den de gelse motivasyonu yüksek oluyor. Gol atamadığın sürede de süre daha da uzuyor ve daha da motive oluyorlar. Kazandığımız ve turu geçtiğimiz için mutluyum. Bu sahamızda her takımı yeneceğimizi iddia ediyorum. Seyircinin desteği ile özellikle de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Dışarıdaki maçlarda da puan veya puanlarla dönerek hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Fofana hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, “Şu anda ağrısı var ama bugün yarın belli olur. Kasığından ağrısı olduğunu söylüyorlar. Daha önceden olmuştu ve ağrıları geçti. Bizim de temennimiz çabuk geçmesi. Bizde üzüldük ama Fofana'nın kontrolü yarın netleşir. Onunla ilgili bilgiyi size aktarırız” diye konuştu.

Ahmet Sağat'ın performansının arttığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Ahmet Sağat'tan böyle bir performans bekliyordum. Buraya geldiğinde de gol kralı olarak geldi. Antrenman performansı da 2-3 haftalık süreçte her geçen gün artmaya başlamıştı. Yaptığımız özel çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bandırma maçında da 2-3 tane pozisyona girdi orada da atabilirdi. Ama beklediğimiz bir performanstı. Buradan tebrik ediyorum. Bunun da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.