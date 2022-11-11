Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Çok transfer yapıldığında başarı geleceğine inanan bir toplumuz”

Takıma katkı sağlamayacak futbolcuların alınmasından yana olmadığını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Çok transfer yapıldığında başarı geleceğine inanan bir toplumuz. Özellikle devre arası transferleri çok zordur. Ülkeyi bilmeyen, kulübü bilmeyen, fiziksel eksiği olan ve takıma faydası olmayacak futbolcuların transfer edilmesinden yana değilim. Takıma katkı sağlayacak, hedefe giderken hem bireysel performansını geliştirecek hem de takıma katkı sağlayacak oyuncuları tabi ki değerlendireceğiz. Önümüzde bir süreç var. Gerekli çalışmaları yapacağız” dedi.

“Tuzlaspor maçını kazanıp, avantaj sağlamak istiyoruz”

Kazanma serisini Tuzlaspor maçında da sürdürmek istediklerine değinen Hüseyin Eroğlu, “Tuzlaspor takımında önemli oyuncular barındıran bir takım. Biz her maç olduğu gibi kazanmaya gideceğiz. İvmemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Kazandığımız takdirde önemli bir avantaj sağlayacağız. BAY geçtiğimiz haftada rakiplerimiz birbiriyle oynayacaklar. Kendi işimizi kendimizin çözmesi gerekiyor. Biz önce kazanacağız, rakiplerin durumuna ondan sonra bakacağız. Oynanmadan, sahada mücadele etmeden bu işler olmuyor. İnanan bir oyuncu topluluğumuz var. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçta artan bir performansımız var. Takımda herkes mutlu. Böyle devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Takımdaki son durum hakkında da açıklamalarda bulunan Eroğlu, şunları söyledi:

“Samsunspor'da bulunmaktan çok mutlu ve gururluyum. Sezon sonu koyduğumuz hedef; Süper Lig'de alacağımızı, bunu da tek başına başaramayacağımızı, hep beraber kenetlenerek başaracağımızı söylemiştik. Birliktelik ve aile ortamı bizi başarıyı götürecek. 3 maçtır kazanıyoruz. Hedefimiz bununla yetinmemek ve yukarıya doğru taşımak. Bir ivme yakaladık. Yerli-yabancı ya da genç yaşlı futbolcu ayrımı yapmıyoruz. Kim hak ediyorsa o sahada forma giyecek. Bu süreçte Tanque kırmızı kart gördü. Fofana, Harris sakatlandı. Kadro dışıları ile birlikte sahada fazla yabancı oyuncu kullanamadık. Türk oyuncularımız da sakatlık problemleri yaşadı. Yunus Emre, Ali Ülgen, Yusuf Emre, Soner Gönül, Ahmet Sağat ve Muhammet Ali Özbaskıcı gibi bizden önce süre almayan oyuncular da oynamaya başladı. Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yusuf Abdioğlu'nun sakatlıkları kadro derinliği anlamında bizi olumsuz etkiledi. Bu süreçte her oyuncudan faydalanmaya çalıştık. Tanque'nin dönüşü, Laura'nın veriminin artması önemliydi. Tüm oyuncularımızdan en iyi verimi almak için çalışıyoruz. Kadro dışı bırakılan Fernando Boldrin ve Aryvdas Novikovas'ın durumu da yakın durumda belli olacak”

Kırmızı-beyazlılar 13 Kasım Pazar günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak.