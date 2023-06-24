Hüseyin Eroğlu: "Eski başlarılar geride kaldı"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sezonki başarının geride kaldığını, bu sene Süper Lig'de başarılı olmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, Süper Lig'e çıkan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ilk takım oldu. Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezonun ilk hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcularına motivasyon konuşması yaptı. Geçen sene elde edilen başarılardan dolayı oyuncularını kutlayan Eroğlu, bu sene de başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni sözler söylemek lazım"

Hazırlıklara başlayan futbolcularını kutlayan Hüseyin Eroğlu, "Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Bugün birlikte büyük başarı yakaladığımız sürecin 9. ayı. Birlikte başardık. Ancak Hz. Mevlana'nın kulağımıza küpe olması gereken harika bir sözü var. 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni sözler söylemek lazım'. Evet, başardık ve bitti. Yeni, çok daha zor ama yine başarılı olacağımıza inandığım bir sürece başlıyoruz. 100 yıllık futbol kültürü, çok kaliteli kadroları, teknik adamları, tribün desteği olan rakiplerle mücadele edeceğiz. Bu ligde olmak daha keyifli olacak" dedi.

"Kendini takımın üstünde gören, takımda kalamaz"

Geçsen sezon kadro dışı bırakılan Fernando Boldrin'i örnek göstererek, futbolcuları uyaran Eroğlu, "Benim hayat prensiplerimi biliyorsunuz. Samimiyetle, doğru çalışarak başarılı olmak. Sisteme bağlı kalan oyuncuları sistem içinde parlatmak. Başarıya ulaşmanın temel kuralı 'çalışmak'. Bizim için sezonun en değerli zamanı hazırlık kampı. Sezona ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı, ne kadar hazır girersek ligi o denli iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum. İyi çalışacağız, doğru besleneceğiz, iyi dinleneceğiz ve rakip analizlere göre hazırlayacağımız, taktik planlarla yine başarılı olacağız. Size tekrar hatırlatıyorum. Bu takımın as oyuncusu, yedek oyuncusu yok. Samsunspor takımı futbolcusu var. Geçen sene hepinize görev geldi. Bu sene de gelecek. Görev geldiğinde hazır olmak zorundasınız. Geçen sene oyuncuların yüzde 90'ı bu fırsatları iyi değerlendirdi ve başarılı oldu. Bu sene de aynısını istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarına ve teknik heyete saygı, benim için vazgeçilmez bir değer. Boldrin örneğini detayıyla hatırlatmama gerek yok. Kendini, takım arkadaşlarının üstünde gören takımda kalamaz. Sizlere güveniyor ve inanıyorum. Süreç içerisinde takıma güç katacağına inandığımız yeni arkadaşlarınız da gelecek. Hem kadro kalitesi, hem oyun gücü olarak eskisinden daha iyi olacağız. Yeni sezonumuz tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Samsunspor, basına açık ilk antrenmanını 26 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirecek ve yeni transferler de sahada yer alacak.