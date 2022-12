Hüseyin Eroğlu: “İlk yarıdaki son 3 maçtan 9 puanla ayrılmak istiyoruz”

Lig'in ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanarak devreye üst sıralarda girmek istediklerini söyledi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki çalışmalarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Hüseyin Eroğlu, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Lig ve kupada 8 maçtır kaybetmediklerinin altını çizen Eroğlu, “Çok iyi devam ediyoruz. Son maçlarda alacağımız sonuçlar bizi çok önemli noktaya getirecek. Bu yolda Denizlispor engelini geçtik. O maç; skor, konum ve ligde geldiğimiz yer anlamında çok önemliydi. Kalan 3 maçı da aynı hedef doğrultusunda oynamamız gerekiyor. Çıkışımız devam ediyor. Saha içi organizasyonları bizi yukarıya taşıdı. Yeni Malatyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Çok zor bir lig oynuyoruz. Mücadele etmeden maç kazanamıyorsunuz” dedi.

“İlk yarıdaki son 3 maçtan 9 puanla ayrılmak istiyoruz”

Kalan 3 maçı da kayıpsız geçmek için çalıştıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Eyüpspor puan avantajı ile önde görünüyor. Bizim de kendimizin ne yapacağı çok önemli. Kendi istikrarımızı kazanarak devam ettirmek istiyoruz. Süreçte kaybetmemek önemli ama kazanarak gittiğinizde her şey farklı olabilir. Önümüzdeki maçı kazanıp, sürece bakmamız gerekiyor. Biz kazanalım, diğer rakiplerin ne yaptığı çok da önemli değil. Kazandıktan sonra değerlendirebiliriz. Planımız ilk yarıdaki son 3 maçtan 9 puanla ayrılmak. Bu bizi ilk yarı bittiğinde çok güzel bir yerde tutacaktır. Yeni Malatyapsor'u küçümseme gibi durumumuz yok. 8 puanı deplasmanda alan bir takımları var. 17'nci olabilirler ama birçok maçı iyi oynadılar. Hasan Özer gelince de çıkış yakaladılar. Rakibi her zaman ciddiye almak zorundayız. Rakip zirvede de olsa aşağılarda da olsa onlara karşı Samsunspor gibi oynamak zorundayız. Hedefe giderken her maçı kazanmak için çıkıyoruz” diye konuştu.

“Oyunun ve oyuncunun gelişmesinin konuşulmasından yanayım”

Şu andaki süreçte kadro dışı kalan oyuncular ve lisansı çıkartılmayan futbolcuların konuşulması yerine takımın yükselen performansının konuşulması gerektiğini kaydeden Hüseyin Eroğlu, “Odak noktam takım içerisinde oynayan oyuncular. Lisansı çıkartılmayan Tomane ve Diomande takımla çalışıyorlar. Bu yeni olan bir şey değil. Kararı yönetimle birlikte vereceğiz. İstediğim; takımdaki oyunculardan alınacak performans, oyun ve oyuncunun gelişimi gibi bize katkı sağlayacak unsurlar. Kupayla beraber son 4 maçımız var. Elimizdeki oyuncuların performansı çok önemli. Her oyuncudan en yüksek performansı almak zorundayız. Her şey güzel gidiyor. Oynayan oyuncuların performansına bakıyoruz. Yunus Emre Çift ve Ali Ülgen gelişim gösteriyor. Ali Ülgen kariyerinde olmayan istatistikleri yakaladı. Muhammet Ali Özbaskıcı ve Kadeem Harris devreye girdi. Oyunun ve oyuncunun gelişmesinin konuşulmasından yanayım. Asıl transferimiz; sakat oyuncuların dönüşü ve taraftarın stada gelişi. Bunlar bizim için transfer aslında. Şu an konuşulması gereken içerideki oyuncuların performansı. Tek düşüncem benimle beraber çalışan oyuncuların sahada vereceği katkı. Çünkü hedefe böyle gidiyoruz” şeklinde konuştu.

“Az seyirci bize yakışmıyor”

Samsunspor gibi bir markanın maçlarına az seyircinin gelmesinin yakışık almadığını da vurgulayan Eroğlu, “Her futbolcunun ve teknik direktörün çalışmak istediği bir kulüp; Samsunspor. Bir marka. Taraftarıyla birlikte çok önemli bir marka. Onların maça gelmesine ihtiyacımız var. Herkes mahallesini toparlayıp maça gelsin. Şampiyonluğa giderken onların desteğine ihtiyacımız var. Geçen maçta 7 bin taraftar vardı. Tüm stadın dolmasını istiyoruz. Taraftarımızla daha güçlüyüz. Az seyirci bize yakışmıyor. Hedefe giderken taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Sadece şampiyonluk maçında değil, bu haftalarda da taraftara ihtiyacımız var. Taraftar gruplarının ayrılmasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. 1 tane Samsunspor var. Herkesin onu desteklemesini istiyorum” cümlelerine yer verdi.