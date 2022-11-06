Hüseyin Eroğlu: “Kazandığımız 3 puan bizim için çok değerli”

Samsunspor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Eroğlu özellikle son bölümlerde yakaladıkları fırsatları değerlendirebilselerdi maçın farka gidebileceğini söyledi.

“Sezon başından beri ilk defa üst üste maç kazanabildik”

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Hüseyin Eroğlu, “Bulduğumuz gol oyun anlamında mücadele gücümüzü daha da yukarı çekmemizi sağladı. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Baktığınızda lig gittikçe zorlaşıyor. Kendi sahamızda elde ettiğimiz 1-0'lık galibiyet önümüzdeki haftalarda oyun anlamında daha da gelişmemizi sağlayacak. Son bölüme doğru yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik farkı açma fırsatı yakalayabilecektik. Ama değerlendiremeyince ister istemez daha çok savunmada kalma durumunda kaldık. Rakip takım da uzun oyuncularını bizim savunmamıza gönderdi. Uzun oynamaya başladı. Savunma anlamında bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Topları savunmadan uzaklaştırarak rakibe gol atma fırsatı vermedik. Bugün kazandığımız 3 puan bizim için çok değerli. Sezon başından beri ilk defa üst üste maç kazanabildik. Bu olay önümüzdeki süreçte bize hem özgüven hem de moral, motivasyon anlamında daha da katkı sağlayacaktır. Ayrıca stada gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bize bugün çok büyük destek verdiler. Bu da ister istemez takımı motive etti. Son ana kadar bizimle birlikteydiler. Tekrardan onlara teşekkür ediyorum” dedi.