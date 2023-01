Hüseyin Eroğlu: "Kazandığımız takdirde bizim için çok avantajlı bir süreç başlayacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazandığımız takdirde bizim için çok avantajlı bir süreç başlayacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda da kendi sahalarındaki gibi iyi oynadıklarını belirten Eroğlu, "Bu maç puan tablosundaki birinci ve ikinci sıradaki takımların karşılaşması olacak. Biz tabii ki her maç olduğu gibi bu maça da kazanmak için hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin kadrosuna ve gücüne saygı duyuyoruz ama biz de çok güçlü bir takımız. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynamak bizim için bir avantaj sağlıyor ama deplasmanda da seyircilerimizin bu desteği bize yine de iyi hissettiriyor. Deplasmanda da aslında kendi sahamız gibi oynuyoruz. Sahanın içerisindeki performansımız takımımızın sahada ortaya koyduğu yüksek performans bize zaten avantaj sağlıyor. Taktik, disiplin, oyun formasyonu, bunların hepsi birleştiğinde çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Bunu gidip sahada yansıtmamız gerekiyor ki başarılı bir şekilde istediğimiz gibi geri dönelim. Rakibin analizini yapıyoruz. Kendi güçlü yanlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her hafta bizim için oyun gücünün bizi hedefe giderken çok önemli bir yere getireceğini biliyoruz. Hep söylediğim bir şey vardır. Sistemimiz, oyuncuların bireysel performansı, bunlar tabi ki önemli şeylerdir ama asıl önemli olan takımın performansını sahaya güçlü bir şekilde yansıtmak. Hazırlıklarımız galibiyet üzerinedir. Kazandığımız takdirde bizim için çok avantajlı bir süreç başlayacak" dedi.

"Sakat oyuncularımızın iyileştikten sonra bize güç katacak"

Yeni transfer Moussa Guel'in şu anda uyum sürecinde olduğunu söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Harris, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Berk Taşkın ve Şener Kaya sakat oldukları için bireysel çalışıyorlar. Onlar büyük ihtimal bu haftada olmayacaklar. Geçen haftadan sadece sarı kart cezalısı olarak oynamayan Laura aramıza katılacak. Sakat oyuncularımızın iyileştikten sonra bize güç katacağını zaten biliyoruz. Kadro derinliğimiz artacağı için. Şu an her oyuncumuzu maçı kazanmak için hazırlamaya çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar da bu anlamda çok özverililer ve ne söylesek yapmaya çalışıyorlar. Bizim için çok önemli bir durum bu. Sistemin başarısı bizi zaten bugünlere kadar getirdi. Oyuncuların performansı bu sistemi devam ettirecek olan detaydır. Guel aramıza yeni katıldı. Geçen hafta 1 antrenmana katılmıştı ve maçta da bizimle birlikteydi. Devre arasında başka bir ülkeden gelip buraya geldiğinde hemen yüksek performans ortaya koymak kolay değildir. Şu an Guel ile uyum süreci çözülüyor. Her oyuncudan olduğu gibi ondan da verim almaya çalışacağız. Onu da geliştirmeye çalışacağız. Çünkü onlar bunun için buraya transfer oluyorlar. Biz de takım başarısı için her oyuncunun gelişimine en iyi şekilde katkı vermek zorundayız" diye konuştu.

"Yakın zamanda inşallah aramıza katılan oyuncular olacaktır"

Şampiyonluk yürüyüşünde takıma güç katacak oyuncular alacaklarını belirten Eroğlu, "Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamayı bu hafta medyaya yaptı. Şu an transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer süreci devam ettiği müddetçe tabii ki transferle alakalı çalışmalarımız devam edecektir. İhtiyacımız olan bölgelere başkanımızla, yönetim kurulumuzla zaten paylaştığımız isimler üzerinden gidiyoruz ama şu an bazı şeyler kolay olmuyor. Samsunspor'a gelecek oyuncu ihtiyacımız olan oyuncu olmak zorunda. Tabii ki bir sürü isim dolaşabiliyor ama devre arasında ihtiyacımız olmayan oyuncuyu almakta çok doğru değildir. Bizimle birlikle olup katkı sağlayacak, şampiyonluk yürüyüşümüzde bize güç katacak oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Süreç devam ediyor ama bunları bulmak kolay olmuyor. Görüştüğümüz oyuncuklar var ancak anlaştığımız net bir isim yok. Görüştüğümüz oyuncularda gizli kalıyor. Biliyorsunuz Samsunspor ismi duyulunca olay farklı boyuta da gidebiliyor. Bu anlamda başkanımız transferleri gizli tutarak yapmaya çalışıyor. Yakın zamanda inşallah aramıza katılan oyuncular olacaktır" şeklinde konuştu.