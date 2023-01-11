Hüseyin Eroğlu: “Kazanmaya kaldığımız yerden devam”

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, “Kazanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve sezon sonunda söz verdiğimiz gibi Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynayacağı Altay müsabakası öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Teknik Direktör Eroğlu, hem fiziksel hem taktiksel hem de mental olarak iyi bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi. Eroğlu, "Hazırlık maçında da takımımız iyi bir testten geçti. Oyuncularımızın performansı yüksekti. Her açıdan lige konsantrasyonumuz yüksek. Bu kampın etkileri lige yansıyacak, bunu göreceksiniz" diye konuştu.

Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Altay maçını değerlendiren Eroğlu, "Altay tecrübeli oyunculara sahip, bana göre fena bir ilk yarı geçirmediler. Ama dersimizi iyi çalıştık. Kendi gücümüzü sahada göstererek, bu önemli maçtan galip ayrılmak istiyoruz. İyi bir çıkışla bitirdik, kazanmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ve sezon sonunda söz verdiğimiz gibi Süper Lig'e çıkacağız" şeklinde konuştu.

Transfer ile ilgili gelişmelere de değinen Hüseyin Eroğlu, "Listemizdeki oyuncular Süper Lig'de forma şansı buluyor. Bu nedenle hemen kadroya almak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu, yoğun çaba harcıyorlar. Titiz davranıyorlar ve Samsunspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Kısa zamanda ihtiyaç olan bölgelere takviye yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Tomane'nin şu an antrenmanlarda yer aldığını, yeni transfer Guel'in de yarından itibaren çalışmalara katılacağını aktaran Eroğlu, "Devre arası transferlerden verim almak zordur. Nokta atışı yapmak lazım. Listemizdeki isimler alındığında daha da güçlü bir Samsunspor olacak. Sistem bizi başarıya taşıyacak. Bunu oyuncularımız çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.