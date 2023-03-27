Hüseyin Eroğlu: “Ligin zirvesindeyiz, zirvede kalmak istiyoruz”

Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçı için yola çıktı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Samsun'a 3 puan alarak dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, yarın Boluspor'un konuğu olacak. Mart ayında oynadığı 5 müsabakayı kazanan, son 18 maçtır da yenilmeyen lider Samsun temsilcisinde, kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, kulüp personeli ile vedalaşıp takım otobüslerine binerek Bolu'ya doğru hareket etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yolculuk öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

“Ligin zirvesindeyiz, zirvede kalmak istiyoruz”

Sezon bitimine yakın ligin daha da zorlaştığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, “Mart ayında yüklü bir maç programı vardı. Hedefimiz tüm maçları kazanmak. Biz kazandığımız sürece avantaj lehimize olacaktı. Altımızdaki takımlar da birbirleriyle maç yaptılar. Şu an ligin zirvesindeyiz. Önemli olan zirvede devam etmek. Salı ve cumartesi günü 2 maçımız var. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıp, kazanarak ayrılmak istiyoruz. Ligin boyu kısalıyor ama zorluk derecesi artıyor. Hiçbir maç kolay değil. Boluspor da play-off mücadelesi veriyor. Onlara saygı duyuyoruz. İç saha, dış saha fark etmiyor, hazırlığımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçla döneriz” dedi.