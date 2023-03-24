Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizen Eroğlu, rakiplerinin puan kaybını beklediklerini ifade etti.

“Önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık”

Çok kritik bir eşiği de kayıpsız geçtiklerinin altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldık. Hafta ilerledikçe her rakip zorlaşıyor. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Bugün ilk yarıda çok üretken bir oyun oynayamadık. Bu da rakiplerin savunmada fazla kişiyle olmasıyla alakalı. İkinci yarı hamlelerle oyunun ritmini lehimize çevirdik. Penaltıdan 1-0 öne geçtik. Öne geçince farkı arttırabilirdik. 2-0 kazandık. Maçlar kolay geçmiyor. Hücum yapmaya çalışan bir takımız. Takım savunmasında da gayet iyiyiz. 5 maçtır kalemizde gol görmüyoruz. İyi bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımızı kutluyorum. Mart ayındaki 5 maçımızı da kazandık. Galibiyetimizi bizim için fedakarlık yapan, başkanımıza armağan ediyoruz. Samsun için ilk günden verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Sezon sonu inşallah hedefe ulaşacağız” dedi.