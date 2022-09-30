Hüseyin Eroğlu sağlık kontrolünden geçti

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yardımcı antrenörler Halit Eroğlu ve Ahmet Çağıran, atletik performans antrenörleri Çağlar Volga ve Kortan Aktürk, rakip izleme Levent Bayraktar ve kaleci antrenörü Neşet Büyükkılıç, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık testlerine tâbi tutuldu. Kontrolde teknik ekibe çeşitli tahlillerin yanı sıra EKO, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dâhiliye taramaları yapıldı.

“Yeni bir süreç başlıyor”

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Samsunspor'un mazisine baktığınızda A Milli Takım'a çok değerli oyuncular yetiştiren, bir Türk ekolü olan kulüpte çalışmaktan çok mutluyum. Bugünden itibaren yeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin sonu şampiyonluk olacak. Ekibim ve futbolcularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Eroğlu, hastanede kendilerine gösterilen ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.