Hüseyin Eroğlu, Samsunspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, yeni bir sürece girdiğini ve Samsunspor ile çıktığı bu sürecin sonunun ‘şampiyonluk' olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu'nu getirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Eroğlu, kendisini 1+1 yıllığına kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Samsunspor gibi bir kulüpte çalışacağı için çok heyecanlı olduğunun altını çizen Eroğlu, sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.

“Bu sürecin sonu ‘şampiyonluk' olacak”

Sezon sonu şampiyon olacaklarını inandığını vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Tam bir futbol şehrine geldi. Beni heyecanlandırdı. Çünkü buraya hep maç oynamaya geldiğimde buranın futbol şehri oluşu, insanlarının Samsun adı altında çok değerli oluşu beni çok etkilemişti. Samsunspor'un Mazisine baktığınızda A Milli Takım'a çok değerli oyuncular yetiştiren, bir Türk ekolü olan takımda çalışmaktan çok mutluyum. Bugünden itibaren yeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin sonu ‘şampiyonluk' olacak. Ekibim ve futbolcularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize desteğini esirgemeyecek olan birimlerimizin de katkısı çok önemli. Kamuoyu, büyük Samsunspor taraftarı, Samsun halkı, gazetecilerin vereceği destek bizler için çok önemli. Size söz veriyorum; 11 yıllık bir Süper Lig hasreti var. Bunu 11 yıl sonra bu yıl birlikte başaracağımıza söz veriyorum. Bu süreçte hep birlikte kupayı kaldıracağız ve kupanın gerçek sahibi olacak Samsun halkına bunu armağan edeceğiz. Asıl şampiyonluk onların hakkı. Biz sadece onların istediğini yerine getiren çalışanlarız. İnşallah sezon sonunda bunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Mevcut kadro hedefe ulaşacak kadro gibi duruyor”

Transfer sezonunun bittiğini ama güncel Samsunspor kadrosunun da çok güçlü olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Kurulan kadro iyi bir kadro. Futbolcular tek tek bakıldığın ligin en önemli kadrolarından biri. Önemli olan bu futbolcuların birlikte oynamasını sağlamak. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak futbolcularımızı iyi hazırlamakla hükümlüyüz. Bandırmaspor maçıyla birlikte sezonun ilk yarısını mevcut oyuncularla tamamlayacağız. Gidişatta ne olur ne biter bakacağız. Bir özelliğim var. Elimdeki 22., 23. oyuncuyu bile oynatıp, geliştirmek gibi bir özelliğim var. Son maçlarda belki hiç süre almamış oyunculara şans verebiliyorsunuz. Ancak bu oyuncuları küstürmezseniz, işin içine dahil edersiniz onlardan da verim alırsınız. Futbol öyle az sayıda oyuncu ile oynuyormuş gibi zannediliyor ama diğer oyuncuların da katkısı yüksek oluyor. Şu anda Samsunspor kadrosuna güveniyorum. Çok iyi yerli ve yabancı oyuncular var. Hedefe ulaşacak kadro gibi görünüyor” diye konuştu.

“Yabancı veya yerli futbolcu ayrımım yok, her şeyini ortaya koyan oynar”

Kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak yabancı futbolcularla çalışma heyecanını da yaşayacak olan Hüseyin Eroğlu, “Altınordu'da çalışmaya başlamadan 1 yıl önce Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak görev alıyordum. Orada da yabancı oyuncular vardı. Bunu kenara bırakıyorum. Almanya'da doğdum ve 15 yaşıma kadar orada yetiştim. Sistemin bir parçası gibi yetiştim. Almancam ve iyi bir derecede İngilizcem var. Benim için yabancı veya yerli futbolcu yok. Yeter ki futbolcu saha içerisinde yüreğini ortaya koysun, dediklerimizi yapsın. Her şeyini ortaya koyan futbolcunun hepsiyle iyi anlaşırım ve onları da iyi geliştiririm. Türkiye de ilk defa benimle alakalı çıktı bu yabancı oyuncu oynatmadı algısı. İletişim çok önemlidir hepsi insan sonuçta. Ben şöyle düşünüyorum, karşında bir oyuncu var ve sen onu geliştirmek zorundasın. Yabancılarda gerçekten eğer inanırlarsa, teknik direktörün ve ekibinin bilgisine, becerisine, duygusuna, coşkusuna, bende onlarda kendilerini teslim edeceklerini düşünüyorum. Gerçekten çok iyi yabancı futbolcularımız var. Onların performansını arttırmak bize düşüyor. Hep birlikte göreceğiz ama benim için bu hiçbir zaman problem olmayacak” şeklinde konuştu.

Toplantıda hazır bulunan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na başarılar diledi.