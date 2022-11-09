Hüseyin Eroğlu: “Skor avantajını yakalayınca bizim için kolay maç oldu”

Adanaspor ile Türkiye Kupası maçında karşılaşan Samsunspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

“Skor avantajını yakalayınca bizim için kolay maç oldu”

Kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizen Hüseyin Eroğlu, “Göztepe galibiyeti ile ligde iyi bir ivme yakaladık. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maç eksikleri olan oyuncular ve akademiden ana kadroya çıkarttığımız oyuncularımızı kullandık. Skor avantajını alınca bizim için kolay bir maç oldu. Geçiş oyunuyla goller bulduk. Bazı oyuncuları korumak adına oyundan aldık. Bugün maçta birçok genç oyuncudan faydalandık. Sonuç olarak kupada bir üst turu geçtik. Bu maçta bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Galibiyet için takımımı kutluyorum” dedi.