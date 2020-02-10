Hüzünlü Bir Ponçik kitabı rekora koşuyor

Çıkardığı kitaplarıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, memleketi Samsun'da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi ve doğduğu şehir ile hasret giderdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra memleketi olan Samsun'da da imza günü düzenlemem konusunda okurlarından yoğun şekilde mail ve mesajlar aldığını söyleyen Yazar Çağrı Taner, “Onları kırmayıp bu isteklerini yerine getirdim" dedi.

2017 yılında raflarda yerini aldığı ilk gün en çok satanlar listesinde 1 numarayı uzun haftalar meşgul eden yazar Çağrı Taner'in ilk kitabı Hüzünlü Bir Ponçik, 3. senesinde 500 bin gibi bir satış sayısı yakalayarak adını şimdiden efsaneler listesine yazdırdı.

Okuyucular tarafından bir hayli olumlu tepkiler alan kitabın 2.si için Yazar Çağrı Taner'e binlerce mesaj gönderdi.

Gösterilen ilgiden çok memnun kalan genç yazar: “Kitabımda insanlar kendi hayatlarından bir parça bulduğu için bu samimiyeti yakaladı, ben de onları kırmayıp daha iyi şekilde bir iş çıkaracağım” dedi.

Yazar Çağrı Taner, ayrıca Çağrı Taner okuyucularına Hüzünlü Bir Ponçik 2 kitabının 2020 yılında raflarda yerini alacağı müjdesini de verdi.