Huzurevinde “Bocce” heyecanı

İlk maçında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 13-7 mağlup etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi 2021 Şampiyonası'nın il eleme turnuvaları başladı. Samsun'da B Grubu'nda mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bocce Takımı, sahasında Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Takımı'nı ağırladı.

Bakanlığın Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında verdiği desteklerle Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesine inşa edilen Bocce Spor Tesisi'ndeki eleme müsabakasında yaşlılar kıyasıya mücadele örneği sergiledi. Huzurevi sakinleri birbirlerine üstünlük kurabilmek için yoğun efor sarf etti.

Heyecanlı ve eğlenceli geçen karşılaşmadan galip ayrılan taraf ise 13-7'lik skorla Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bocce Takımı oldu. Dostluğun kazandığı müsabaka sonrası yaşlılar, objektiflere poz verdi.

Yaşlıların sosyal alanlarını ve sportif alanlarını artırmak amacıyla hizmete sunulan Bocce Spor Tesisi'nin ilk kez bir müsabakaya ev sahipliği yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, huzurevi sakinlerinin bocce sporunu sevdiğini söyledi. Oyun içinde takım ruhuyla hareket ederek hem sosyalleştiklerini hem de zinde kaldıklarını dile getiren Ergün, "Spor sağlık demektir. Aynı zamanda yaptıkları bu spor sağlıklı kalmalarını, kendilerini değerli hissetmelerini ve yaşama bağlanmalarını sağlıyor. Bugün ki karşılaşmanın da bize göre bir kaybedeni yok. Kazanan dostluk oldu" diye konuştu.

Huzurevi takımı antrenörü Çağla Çatal ise, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sahayı kazandırarak yaşlılarımıza hareket imkanı sağladı. Bocce sporuyla pandemi döneminde tanıştılar. İlk zamanlar iki üç kişi geliyordu. Burada oynayanlar gidip anlattıkça herkes merak etti ve oynamaya başladı. Şimdi sayımız 20'ye yaklaştı. Yaşlılarımız için bu tür etkinlikler beceri, motivasyon ve zaman geçirmede etkili oluyor. Turnuvada da performanslarıyla önemli bir başarı elde ettiler. İlk galibiyetleri ise onları çok mutlu etti. Bundan sonraki müsabakaları da kazanıp lige çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.