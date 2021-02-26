Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine online eğitim

Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri ve özel engelli bakım merkezlerinde görev yapan personele hitap edecek hizmet içi eğitimler; 1 Mart-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 13 farklı konuda online (çevrim içi) olarak gerçekleşecek. Kovid-19 (korona virüs) pandemi tedbirleri dolayısıyla huzurevi ve engelli bakım merkezlerinde kalan engelli ve yaşlı sakinler ile kuruluşta görevli personelin süreçten en az şekilde etkilenmeleri ve psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla söz konusu eğitim konularının içeriği de pandemi şartlarına göre genişletildi.

Eğitim planlaması kapsamında Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ve İl Müdür Yardımcısı Hamit Gümüş ziyaret edildi. Ziyarette; OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Ana Bilim Dalı'nda görevli Arş. Gör. Alaattin Altın ve Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Uzm. Fizyoterapist Lütfi Arslan tarafından verilecek online eğitimler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.