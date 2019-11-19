İbi ve Tosi Atakum'da miniklerle buluşacak

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri İbi ve Tosi eğlenceli maceralarına katılmak için bütün çocukları Yeşilyurt Alışveriş Merkezine davet ediyor. 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, İbi ve Tosi minik dostlarıyla eğlenceli zaman geçirecek, şarkılar söyleyip dans edecek, fotoğraf çektirecekler.

Etkinlik 23-24 Kasım'da 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde Yeşilyurt AVM Fast Food katında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Öğretmenler Günü'ne özel hediye yağmuru

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenleyeceği kampanya ile ziyaretçilerine hediyeler dağıtacak. Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Öğretmenler Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 21-24 Kasım tarihleri arasında toplamda ya da tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, fiş ya da faturalarını danışma bankosuna işletip, istedikleri hediyeyi seçebilecekler. Kampanyaya katılan misafirler 1. katta kurulacak olan kampanya standında birçok hediye seçeneğinin bulunduğu birbirinden güzel hediyelerden birini anında kazanabilecekler. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 500 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak.