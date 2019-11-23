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İclal Aydın Samsun'da okurları ile buluşacak

Yazdığı Kitaplar ile adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesinde yer alan oyuncu ve yazar İclal Aydın, son romanı “Kalbimin Can Mayası” ile imza gününde okurlarıyla buluşacak.


Geçen yıl “Üç Kız Kardeş” kitabıyla ziyaretçileriyle buluşan ve Bulvar AVM'de okuyucuları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın, 1 yıl aradan sonra tekrar Bulvar AVM'de bir kitap mağazasında tekrar sevenleriyle bir araya gelecek.


İclal Aydın 14.00-16.00 saatleri arasında yeni kitabını imzalayacak.

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