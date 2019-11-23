İclal Aydın Samsun'da okurları ile buluşacak

Geçen yıl “Üç Kız Kardeş” kitabıyla ziyaretçileriyle buluşan ve Bulvar AVM'de okuyucuları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın, 1 yıl aradan sonra tekrar Bulvar AVM'de bir kitap mağazasında tekrar sevenleriyle bir araya gelecek.

İclal Aydın 14.00-16.00 saatleri arasında yeni kitabını imzalayacak.