İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İçtiği ilaçtan zehirlenerek hastanelik oldu

Samsun’da içtiği ilaçtan dolayı zehirlenerek içinde bulunduğu halk otobüsünde bayılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da içtiği ilaçtan dolayı zehirlenerek içinde bulunduğu halk otobüsünde bayılan şahıs hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikiyatri ilacından zehirlenen A.Ç.(41) içinde bulunduğu halk otobüsünde bayıldı. Ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırılan A.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.