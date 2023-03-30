İçtiği ilaçtan zehirlenerek hastanelik oldu

Samsun'da içtiği ilaçtan dolayı zehirlenerek içinde bulunduğu halk otobüsünde bayılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikiyatri ilacından zehirlenen A.Ç.(41) içinde bulunduğu halk otobüsünde bayıldı. Ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırılan A.Ç. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.