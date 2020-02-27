İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Samsun’un Alaçam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Samsun'un Alaçam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 1,5 yıllık evli olan şehit, 1 ay sonra baba olacaktı.


Samsun'un Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı bugün öğle saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Gözyaşları ile karşılanan Elibol'un naaşı burada yapılan törenin ardından Alaçam'ın Umutlu Mahallesi'ne götürüldü. Elibol'un cenazesi baba ocağına kalabalık bir konvoy eşliğinde getirildi. Burada şehidin yakınları ve vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.


Baba ocağında alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. 2 yıl önce babası Fikri Elibol'u kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un 1,5 yıl önce evlendiği, eşi Özlem Elibol'un ise 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.


Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.