İdrar yapmakta zorlanma prostat habercisi olabilir

Dr. Bülent Çelik, idrar yapmakta zorlanmanın, idrar yolları hastalıkları ile ilgili belirti olabileceği gibi prostat büyümesinin de habercisi olabileceğine dikkat çekti.

İdrar yapma konusunda bir şikayeti olmasa bile aile geçmişinde prostat hastalıkları ile ilgili durumu olan kişilerin mutlaka 40 yaş ve üzeri kişilerin muayene ve testlerini yaptırmalarını, kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Bülent Çelik, "İnsanların ortalama ömürlerinin uzaması ile birlikte prostat şikayetleri ve prostat kanseri hastalarına daha sık rastlamaya başladık. Hastalar özellikle bize ‘idrarını başlatmada zorlanma, yapamama, ıkınma gerekliliği, kesik kesik yapma, ani sıkışma, tuvalete zor yetişme, tam rahatlayamama hissi' gibi şikayetlerle başvurmaktadır. İnsanların günlük hayatta tükettikleri sıvı gıdaların süzülerek bir torbada birikmesi ile gerektiğinde vücuttan atılması işlemine idrar olarak tanımlamaktayız” dedi.

Sıklıkla görülüyor

Prostatın, mesane altında yer alan ve mesaneden çıkıp dışarı açılan idrar yolunu çepeçevre saran bir salgı bezi olduğu bilgisini veren Dr. Çelik, “Prostatın iltihaplanması veya yangı olması genç erkeklerde kendini ağrı ve idrar yapma zorluğu olarak gösterir. İleri yaşlarda ise iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri vakaları sıklıkla görülmektedir. Bu anlamda özellikle 40 yaşından itibaren erkeklerin prostatını kontrol ettirmek için üroloji muayenesi olması önerilir. Burada korkulacak, utanılacak ve çekinilecek bir durum yoktur. Bazı hastalarımızdan duyuyoruz çünkü bu durumu uzun süredir çektiğini fakat utandığı ve çekindiği için tedavisini geciktirdiğini dile getiriyor. Geç tedavilerde ise önüne geçilemeyecek farklı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda belirli yaş aralığında olanların belirti versin vermesin mutlaka muayene olmasını öneriyoruz" diyerek sözlerine son verdi.