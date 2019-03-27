İdrar yollarındaki darlığa stentli çözüm

Gürkan Özkan, idrar yollarında darlığı olan hastalara stent tedavisinden sonra tekrar eski yaşam kalitesine dönebileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Gürkan Özkan, idrar yollarında darlık ile ilgili bilgi verdi. İnsanların yılda 5 veya 10 kere daralan idrar borusunu genişletmek için küçük ameliyatlara girdiğini ifade eden Özkan, “Gerçekleştirdiğimiz stent tedavisinden sonra hasta sıkıntılarından kurtuluyor. İdrar kanalındaki darlık ortadan kalktıktan sonra hasta idrarını rahat rahat yapabiliyor" dedi.

Stendin, idrar yollarındaki dar olan kısmı genişletme ve idrarın daha kolay atılmasını sağladığını aktaran Özkan, “Günübirlik ile hasta konforu olan bir işlemdir. Sonuçları çok başarılıdır. Özellikle idrar yapmada zorluğu olan ve idrar yollarında darlığı olan hastaların teşhisi için kesin çözümdür. Hastanın sürekli doktora ve hastaneye gidip küçük operasyonlara girmesi yerine, bir seferliğine bu stendi taktırması hastanın yaşam kalitesini de arttırıyor. Böylelikle böbreğin ve mesanenin de zorlanması ortadan çıkmış oluyor” diye konuştu.

“İşlem sonrasında hastanın sürekli hastaneye veya doktora gitmesi ortadan kalkıyor”

Özellikle sonda takılma işlemi veya geçirilmiş olaylardan sonra penisin içindeki idrar borusunda daralmalar ve idrar yapamama gibi belirti veren hastalıkların ortaya çıktığını da kaydeden Özkan, “Bu genelde prostat ile karıştırılabiliyor. Fakat kesinlikle prostatla alakası yok. Bu yaptığımız özel bir silikon tüp sayesinde yani kalbe koyulan stent gibi düşünebiliriz. İşlem sonrasında hastanın sürekli hastaneye veya doktora gitmesi ortadan kalkıyor ve hasta eski yaşam kalitesine kavuşuyor. Özellikle bu kanal darlığı çeken hastalarımıza bunu önemle tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.