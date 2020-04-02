İdrar yolu taşları ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir

Dr. Şakir Aydoğan, idrarın zorla çıkması, yanma hissi, idrarı tam yapamama, idrarda damlama ve benzeri durumların idrar yolu taşlarından meydana geldiğini belirterek, "Bu durum hem erkeklerde hem de kadınlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır" dedi.

İdrar yolları, böbrekten başlar ve çıkış yoluna kadar giden bir sistemdir. Mesanede bu sistemin içerisinde bir rezervuar görevi yapar. Büyük Anadolu Hastanelerinden Dr. Şakir Aydoğan, idrar yolu taşlarının oluşturduğu sağlık sorunları ile bilgiler verdi.

Aydoğan, "İdrar yolu taşları böbrekte idrar yolu torbasında meyhanede ve böbrekle meyhane arasındaki üreter dediğimiz yaklaşık 30 cm.lik kanalda oluşabilir. İdrarın çatallı çıkması, zorla çıkması, yanma hissi, tam yapamama, damlama, bulanık gelmesi ve özellikle idrar bitimi sırasında kanlı idrar gelmesi gibi belirtiler gösteren bu hastalık tedavi edilmedi takdirde ciddi sağlık sorunlarını meydana getirebilir” diye konuştu.

İdrar yolu taşları nasıl kırılır

İdrar yolu taşlarının kırılma yöntemleri hakkında bilgi veren Aydoğan, “Taşların tedavisi yerine büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu gün için 20 yıl önce yaptığımız acık ameliyatlar demode olmuştur. Hastalarda daha çok non invaziv yani herhangi bir girişime gerek olmadan kullandığımız tetkikler ve tedaviler revaçtadır. Böbrek taşları kanal ve mesane taşları 2 cm'e kadar olanlar artık girişimsel olmadan ESWL dediğimiz dışarıdan şok dalgaları ile kırılmaktadır” şeklinde konuştu.

Tedavi yöntemleri

Tedavi yöntemlerini anlatan Opr. Dr. Şakir Aydoğan şu bilgileri verdi:

“ESWL dışarıdan oluşturulan şok dalgalarının taş üzerine odaklanmasıyla taşı yaklaşık 3 mm ve daha altına kadar parçalanabilmektedir. Böylece hastalarımız idrar yoluyla küçük parçaları idrar yoluyla atabilmektedir. ESWL diğer yöntemlere göre daha non invaziv hastanın konforunu bozmadan, iş güç kaybı olmadan aynı gün işine devam edebilecek şekilde yapılan tedavi yöntemidir."