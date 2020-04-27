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İftar vaktinde iş yeri küle döndü

Samsun’da iftar vakti çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da iftar vakti çıkan yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde iftar vaktinde bir pastanede henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde büyük çapta zarar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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