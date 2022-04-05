Birçok kişisin sorusu da geri kalan diğer zaman dilimlerinde ne kadar ne yiyeceği, nasıl tok kalacağı veya susamayacağı üzerinedir. Bu noktada altın kural yeterli ve dengeli beslenmedir” dedi.

“Sahur öğününüzü mutlaka yapın”

Ramazan'da iftar ve sahurda beslenme konusunda bilgi veren Medicana İnt. Samsun Hastanesi Diyetisyen Cemre Balkan, “Normal zamanda olduğu gibi oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmek altın kural. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmak gereklidir. Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen sebze, meyve ve tam tahıl ürünler tercih edilmelidir. Sahur öğününüzü mutlaka yapın. Sahurda tok tutan ve susatmayacak besinler tercihiniz olsun. Yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze meyve, tahıllı ekmek ve yağlı tohumları tercih edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Çay-kahve tüketiminde dikkatli olun”

“Çay-kahve tüketiminde dikkatli olun” uyarısında bulunan Diyetisyen Balkan şu bilgileri verdi:

“İftara çorba ile başlamak sindirim sistemini rahatlatacaktır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. İftar ve sahur arasında sık sık su için. Günde 2-2,5 litre yeterli olacaktır. Süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylar da sıvı ihtiyacınızı karşılamaya destek olur. Çay-kahve ise diüretik olduğundan dolayı vücuttan sıvı atılımına sebebiyet verir ve vücudunuz susuz kalabilir. Ramazan döneminde fazla çay-kahve tüketiminden uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı öncelikle meyveler ile karşılamaya çalışın. Çok sık olmamakla birlikte aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlılar ya da dondurma tercih edebilirsiniz. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır.”