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İftar ve sahurda beslenme tüyoları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, sahur ve de iftar için nelere dikkat edilmesi ve nasıl beslenilmesi gerektiği konularında önerilerde bulundu.


Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 17 saat boyunca hiçbir gıda almayan vücut iftar sırasında hem fiziksel hem de ruhsal açlığını gidermek ister. Ayrıca şunu da unutmamalıyız ki normal zamanda vücudumuzun ne kadar besine ihtiyacı varsa Ramazan'da da bu miktar aynıdır. Orucun açılışında 1 su bardağıyla açılıp bir ya da 2 hurma tüketilebilir. Sonrasında içilen çorbanın bitimiyle bir 15 dakika vücut dinlendirilmelidir. İftar sırasında ağır yemeklerden özellikle kaçınmak gerekmektedir. Ramazan'ın simgesi haline gelmiş olsa da pide tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Orta boydaki pidenin sekizde biri bir dilim ekmekle eş değerdir. Haftanın bir ya da iki güne pide tüketilirken geri kalan süreçlerde tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir. Su tüketmekten kaçınmayın, 2-2,5 litre suyu iftarla sahur arasında tüketebilirsiniz. Sahur sırasında ise proteinin yoğun olduğu kahvaltılıklar sizin gün içerisinde dinç kalmanızı sağlar” dedi.

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