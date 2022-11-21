‘İhale dönemini kapattı, 900 milyonluk tasarruf sağladı'

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım, bakım ve onarım işlerini özel sektöre ihale etme dönemini kapatarak son 2,5 yılda 900 milyon TL tasarruf sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yol yatırımlarında maliyeti düşürmek amacıyla ihale yönteminden vazgeçen belediye, üretime yöneldi. 4 beton santrali kurarak 22 mikser satın alan Büyükşehir Belediyesi daha kaliteli üretilen betonu yol yapımında kullandı. Tüm sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları, kurum ekiplerince yapılmaya başlandı. Bu sayede hareket kabiliyeti hızlanan belediye, 750 milyon TL tasarruf elde etti. 2019 yılından sonra ihtiyaç duyulan temel malzeme ihtiyacını mobil ve sabit konkasör tesislerinden karşılayarak, nakliyesini satın aldığı kamyonlarla gerçekleştiren kurum, 75 milyon TL tutarındaki fazla maliyeti de kasasında bıraktı.

Taş ocaklarıyla ilgili ruhsatlandırma ile izin gibi işleri Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri (YTK) biriminde yapan Büyükşehir Belediyesi, yol yapımında kullanılan temel malzemelerin kalite kontrolü için kurulan Kalite Kontrol Laboratuvarı ile de 1,5 milyon TL tasarruf sağladı. 2019 yılı öncesinde hak edişlerin incelenmesi için özel sektörden danışmanlık hizmeti alınmasına son verilerek, 1,5 milyon TL de buradan tasarruf elde edildi. 2020 yılından itibaren tüm kaldırım yapım, bakım ve onarım hizmetleri ile karla mücadele çalışmaları, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bırakıldı. Bundan da 72 milyon TL tutarında tasarruf sağlandı.

2023'te üretime başlayacak

Kurumsal hizmet potansiyeliyle 2.5 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla toplamda 900 milyon TL tutarında tasarruf gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına devam ediyor. Beton boru, kilit parke ve bordur ihtiyacını piyasadan pahalı almak yerine kendisi üretecek olan belediye, Tekkeköy ilçesindeki Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi yanında bu anlamda bölgenin ilk fabrikasını kuruyor. 7 milyon TL'lik yatırımla robotik sistemle çalışacak fabrikada, günde 3 bin metrekare renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur ve ortalama 600 boru ile prefabrik beton altyapı elemanları üretilecek. Özel sektöre oranla malzemelerin daha ucuza mal edileceği fabrikanın, 2023'ün ilk ayında hizmete girmesi bekleniyor.

“Faydasını görüyoruz”

Samsun'u akıllı yatırım projeleriyle hak ettiği modern ve çağdaş kent kimliğine daha hızlı kavuşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun, dünyanın en güzel şehri. Bölgenin merkezi ve Kuzey Anadolu'nun kapısı. Çevre illeri de baz aldığımızda geniş bir nüfusa hitap ediyoruz. Dolayısıyla şehrimizin hızla büyümesi, gelişmesi ve kalkınması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de alt yapı sorunlarımızın biran önce kalıcı olarak çözülmesi lazım. Yol, maliyet açısından pahalı yatırımdır. Biz de maliyetleri düşürmenin yanında hızımızı artırabilmek amacıyla işleri ihale etmek yerine kendi kapasitemizi ve kurumsal potansiyellerimizi kullanmayı tercih ediyor ve faydalarını görüyoruz” diye konuştu.

“Az maliyetle çok iş yapıyoruz”

Faaliyete geçirdikleri beton santralleri, yenileyip sayısını artırdıkları araç ve iş makinesi parkı ile belediye ekiplerinin, önemli avantajlar sağladığının altını çizen Başkan Demir, “17 ilçemizde her yıl ortalama 1100 km yol yapıyoruz. Bunu ihale etseydik, kurumun kasasından çok yüklü bir maliyet çıkacaktı. Ama ihale etmek yerine üretime yönelerek malzemeleri daha ucuza mal ettik. Nakliyesini kendi araçlarımızla yaptık, personellerimizden ekipler oluşturup çalıştırdık. Böylelikle az maliyetle, daha hızlı hareket edip çok iş yaptık. Şükürler olsun ki 4 yıllık yatırım programımızın önünde seyrederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm yol sorunlarını 2023 yılı sonu itibariyle bitiriyoruz. Ardından buraya harcadığımız bütçeyi, şehrimizin hedefleri doğrultusunda üst yapı yatırımlarında kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluğu bulunan 5 bin 252 kilometre uzunluğundaki yol ağının tamamını 2023 yılı sonuna kadar yenilemeyi hedefliyor.