İHL öğrencilerinden “Doğruluk Kurtuluşun Yoludur” oyunu

Samsun'un Bafra ilçesinde 10. Arapça Metin Canlandırmada Yarışması'na katılacak olan İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Doğruluk Kurtuluşun Yoludur” adlı oyunu müftülük konferans salonunda sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğince koordinasyonu yürütülen İmam Hatip Liseleri Arası 10. Arapça Metin Canlandırmada Yarışması'na katılacak olan Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 6 Mart Çarşamba günü Samsun'da yapılacak olan il birinciliği yarışması öncesi öğretmenleri Selami Karahan tarafından yönetilen Doğruluk Kurtuluşun Yoludur adlı oyunu sahneledi.

2015 yılında Kayseri'de yapılan 6. Arapça Metin Canlandırmada Yarışması'nda Türkiye üçüncülüğü bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu sene de yarışmaya iddialı olduklarını ifade ettiler.

Oyunu, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Topal, Okul Müdürü Recai Oruç, öğretmenler ve öğrenciler izledi