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İhlas Vakfı Samsun'da yeni yurt açtı

İhlas Vakfı, açtığı yeni yurt ile Samsun’da iki yurt ile öğrencilere hizmet edecek.

İhlas Vakfı, açtığı yeni yurt ile Samsun'da iki yurt ile öğrencilere hizmet edecek.


Kurulduğu günden beri "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" hadisi şerifini kendine rehber edinerek hizmetlerine devam eden İhlas Vakfı Samsun'da iki yurt ile öğrencilere hizmet edecek. 45 seneden beri yurt içi ve yurt dışında açtığı yurtlarda, ailesine, vatanına ve milletine faydalı 10 binlerce genç yetiştirmiş ve yetiştirmeye de devam eden İhlas Vakfı, yeni açtığı Emin Angın Erkek Öğrenci Yurdu ile Samsun'da yurt sayısını ikiye çıkardı.


82 öğrenci barınma imkanı sağlayan Emin Angın Öğrenci Yurdu Samsun'un Atakum ilçesi, Atakent merkezinde hizmet verecek. Üniversiteye 10 dakika mesafede bulunan yurt, ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği ile sıcak aile ortamını da sağlayacağı kaydedildi.

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