İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHL'den yeni Zelanda protestosu

Samsun 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğretmen ve öğrencileri, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etti.

Samsun 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğretmen ve öğrencileri, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etti.


Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı, okul bahçesinde öğrenciler tarafından protesto edildi. Okul Müdürü Murat Karaca, “Müslümanlara asırlardır yapılan bu zulmü biliyoruz, görüyor ve yaşıyoruz. Oraya geçip 'Türkiye'ye de geleceğiz!' demelerini duydukça tüylerim diken diken oluyor. Biz buradayız! Çanakkale'de geldiler gördüler. Kanımızın son damlasına kadar hepsiyle mücadele edeceğiz!” şeklinde konuştu


Okul müdürünün konuşmasının ardından, saldırıda hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Emin Patan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı ve ardından dualar edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.