İHL'den yeni Zelanda protestosu

Samsun 19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğretmen ve öğrencileri, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı protesto etti.

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı, okul bahçesinde öğrenciler tarafından protesto edildi. Okul Müdürü Murat Karaca, “Müslümanlara asırlardır yapılan bu zulmü biliyoruz, görüyor ve yaşıyoruz. Oraya geçip 'Türkiye'ye de geleceğiz!' demelerini duydukça tüylerim diken diken oluyor. Biz buradayız! Çanakkale'de geldiler gördüler. Kanımızın son damlasına kadar hepsiyle mücadele edeceğiz!” şeklinde konuştu

Okul müdürünün konuşmasının ardından, saldırıda hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Emin Patan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı ve ardından dualar edildi.