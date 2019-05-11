İhtiyaç sahibi hastaya tekerlekli sandalye yardımı

İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında titizlikle çalışan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve belediye bünyesinde hizmet veren İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi, Yaşar Doğu Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi hastaya tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında gece-gündüz demeden çalışan tespit yapılan adreslerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yüz güldürmeye devam ediyor. Yaşar Doğu Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalyesini ev adresine giden Sosyal Yardım İşler Müdürü Cemalettin Çakır ve Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş birlikte hediye etti.

Engelli veya engeli bulunmayan, bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını dile getiren Sosyal Yardım Müdürü Cemalettin Çakır, “İhtiyaçlar doğrultusunda müdürlüğümüze başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tüm hizmetlerini yapma gayretindeyiz. Bugün olduğu gibi bu günden sonra da İlkadım halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayan Demirtaş: “Yılmadan, bıkmadan çalışacağız”

İhtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürme noktasında, köprü vazifesi görmekten dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Yardım süreci içerisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin saf ve temiz duygularla halkın hizmetindeyiz. Bu kapsamda yılmadan, bıkmadan heyecan içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Samsun'da ihtiyaç sahibi ne kadar vatandaşımız var ise teker teker araştırarak ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.