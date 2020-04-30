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İhtiyaç sahiplerine yardım

Bafra Umut Derneği, Şeyhören Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi bir aileye eşya ve gıda desteğinde bulundu.

Bafra Umut Derneği, Şeyhören Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir aileye eşya ve gıda desteğinde bulundu.


Hayırsever vatandaşların destekleriyle yardıma muhtaç aileler arasında köprü olan dernek, ev eşyası, giysi ve gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Korona virüs salgınından dolayı gıda desteklerini Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber gerçekleştiren dernek, Şeyhören Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir aileye eşya ve gıda desteğinde bulundu. Ramazan ayı olması dolayısıyla bayrama yakın Sosyal Marketi de faaliyete açacaklarını söyleyen dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Derneğimiz bu kritik dönemde faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şeyhören Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşımızın ihtiyacı olan ev eşyalarını, ihtiyacı doğrultusunda karşıladık. Aynı zamanda gıda desteğinde de bulunduk" dedi.

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