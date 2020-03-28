İhtiyaçlar başkandan adrese teslim

Canik Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu sosyal yardım ekibiyle, ilçe genelinde yardımlarını sürdürüyor. Sosyal yardım hattı olan 0 536 347 37 38 numarasından arayan, 65 yaş ve üstü, tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan, günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

“Büyüklerimize yardımlarımız sürüyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde dışarı çıkmalarına sınır konulan, yaşlılarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızın ihtiyaçları ekiplerimizce evlerine ulaştırılırken, ateşlerinin de ölçümleri yapılıyor. Yaşlılarımızın sorunlarına çözüm bulmak, sağlıklı yaşamalarını sağlamak, devletimizin olduğu kadar, bizlerin de görevidir. Bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarını gidermeye onların gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Belediyemiz kayıtlarına göre yalnız yaşayan, günlük sıcak yemek ihtiyaçlarını yapamayan vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırırken aynı zamanda günlük sıcak yemek ihtiyaçlarını da belediyemiz ekipleri ulaştırıyor" diye konuştu.

“Bu süreci birlikte aşalım”

Bu sürece katkıda bulunmak isteyen hayırsever insanların da olduğunu gözlemlediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yaşlı insanlarımıza, evde kalıp da dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz yardımlarını belediyemize ulaştırmaları halinde yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Belediye olarak, yardımseverlerimizin de katkılarıyla bu zor günlerde büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği, insanlarımızın sağlıklı kalmaları için evimizde kalalım, sağlıklı yaşayalım, hep birlikte bu salgını önleyelim" şeklinde konuştu.