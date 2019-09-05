iİsmail Hakkı Kasapoğlu: “Samsun Türkiye genelinde ilk 3'te”

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, spor kategorilerinde başarılara bakıldığında Samsun'un Türkiye genelinde ilk 3'te olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Canik Belediyespor Basketbol Kulübünden Milli Takım kampına davet edilen Zeynep Acar, Beren Gemici, Şevval Suiçmez, Nisan Temurtekin ve Pınar Durmuş'u aynı zamanda Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix de çeşitli başarılar elde eden Enes Şahin, Gökhan Akın ve antrenörlerini makamında kabul etti. İlk olarak Milli Takım Kampına davet edilen Canik Belediyespor Basketbol Kulübünün başarılı sporcularını makamında ağırlayan Kasapoğlu, Milli Takıma seçilen sporcular ile sohbet etti. Ardından Samsun Ekspres Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'de 100 m 12.76 saniye koşarak kendi serisinde üçüncü, genel seride sekizinci, uzun atlama kategorisinde 4x100 bayrak koşusunda takım halinde dördüncü ve uzun atlama kategorisinde 4.43 m atlayarak dördüncü olan Enes Şahin ile, yüksek atlama kategorisinde 1.65 m atlayarak kendi serisinde ikinci, genel seride yedinci olan Gökhan Akın'ı ve Kulüp Başkanı Mustafa Tuncer'i makamında ağırlayarak sohbet etti.

“Engelliler için alan oluşturacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, “Aldığınız başarılar ile şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı oluyorsunuz. Daha çok çalışarak daha iyi sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum. Ülke genelinde sıralamalara baktığımızda Samsun ilk 3'te diyebiliriz ve bu bizler için gurur verici bir tablodur. Bu gurur tablosunun mimarı sizlersiniz. Ben Samsun'da engelliler için bir alan oluşturup orada çeşitli kategorilerde herkesin spor ve antrenman yapacağı bir alan oluşturacağım. Sizlerde oralarda azimle çalışarak şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum” dedi.