İki grup arasında kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde kalabalık 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta bulunan lunapark önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada M.C.T. isimli şahıs sırtına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.