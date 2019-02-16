İki okul tek proje

İmzalanan bu projeyle kolej öğrencileri ile Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sosyal ve akademik yönden gelişiminin sağlanması ve eğitimin tüm paydaşları ile iş birliği yapılarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Projenin birinci aşaması olarak özel kolejin ev sahipliğinde iki kurumun öğrencileri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Kahvaltıda öğrencilerin birbirlerini yakından tanımaları ve kaynaşmaları sağlanarak güzel bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. X

Koleji Müdürü Ramazan Güney konuşmasında böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, imzalanan projenin birlikteliğin başlangıç olduğunu, iki kurumun birlikte başarılı ve güzel işler yapacağını belirtti.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit ise, “Hazırlamış olduğumuz 'Özelliğimin Farkındayım Seninle Hayattayım Projemize' vermiş oldukları destekleri için TED Koleji ailesine teşekkür ederim” dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik de düzenlenen bu sosyal sorumluluk projesi ile iki kurumu tebrik ettiğini, bu proje ile kazananın öğrenciler olacağını vurguladı.