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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Samsun Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adalar mevkisinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Yangöz idaresindeki 55 AT 262 plakalı otomobil, İdris sağlam yönetimindeki 60 PC 071 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İlhami Yangöz ile diğer araçta bulunan Dürdane Çetin hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 acil servis ekiplerince ambulansta yapıldı. Her iki yaralı da tedavi için hastaneye gitmek istemedi.

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