İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Dursun Edis(68) idaresindeki 55 AEM 486 plakalı otomobil Tepeköy Kavşağı'ndan Bafra istikametine dönüş yapan Şükrü Akalın'ın kullandığı 01 NA 786 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Dursun Edis ve 01 NA 786 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Atike Akalın (61) yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Dursun Edis Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine, Atike Akalın ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.