İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Nagihan Uzun'un (47) kullandığı 55 ACU 494 otomobil ile Şerafettin Kırıcı (57) idaresindeki 34 YJ 8091 otomobil Kolay Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü Şerafettin Kırıcı ile otomobillerde bulunan Aysel Dursun, Saime Dursun, Derya Soytürk ve Dursun Soytürk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.