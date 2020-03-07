İkinci baharlarında obezite ameliyatı oldular

Samsun'da obezite hastası olan Hava Öztürk (64), kendi gibi obezite hastası olan eşi Bilal Öztürk'ün (67) metabolik cerrahi operasyonu olduktan sonra kilolarını verip, sağlığına kavuştuğunu görünce kendisi de ameliyat olma kararı aldı. İki çift de peş peşe obezite ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu.

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen hastalıklardan biri olan obezite, modern tıbbi yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Obezite hastalığı kendi başına birçok sağlık problemine yol açarken, diğer yandaş hastalıkların da oluşmasına ortam sağlıyor. Obezite cerrahisi sadece gençlerde değil, yaşlılarda da başarıyla uygulanabiliyor. Hava Öztürk, VM Medical Park Samsun Hastanesinde obezite ameliyatı olduktan sonra sağlığına kavuşan eşi Bilal Öztürk'ü görünce de kendisi de ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

2 ayda 23 kilo verdi

Yapılan cerrahi müdahalenin ardından yaşlı çiftin sağlığına kavuştuğuna dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, “Bilal beyi 2 ay önce, eşi Hava hanımı da 1 ay önce ameliyat ettik. Biz obezite cerrahisini sadece gençlerde değil, ileri yaşlardaki kişilerde de uygulayabiliyoruz. Her iki hastamızın da yaş ortalaması 65'di. Bilal beyin özellikle gece horlaması, 4-5 sefer uykudan uyanmak, nefes almada zorluk çekmek gibi şikâyetlerinin yanı sıra, tansiyon ve şeker rahatsızlıkları da vardı. Ameliyatın ardından 2 ay geçti. Bu süreçte 23 kilo verdi. Şu anda efor açısından kendisini çok iyi hissediyor. Gece rahat uyuduğunu söylüyor. Şeker değerleri düştü. Tansiyon hastalığı için kullandığı ilacın da dozunu düşürdük. Bu mutluluğu yaşadıktan sonra eşi de aynı sıkıntılardan kurtulmak için hastanemize başvurdu. Hava hanımı da ameliyat ettik. O da sağlığına kavuşarak birlikte yepyeni sağlıklı bir hayata adım attılar” dedi.

Obezite cerrahisinin sadece estetik bir ameliyat olmadığına dikkat çeken Dr. Yıldırım, şöyle devam etti: “Obezite ameliyatı sadece estetik bir ameliyat değildir. Bu ameliyatı estetik şikâyetlere yol açmasından ziyade, hayatı tehdit eden ciddi yandaş hastalıklara neden olduğu için yapıyoruz. Uygun kriterlere sahip yaşlı kişilerde de bu operasyonları yapabiliyoruz.”

“20 yıl sonra kesintisiz uyumaya başladım”

Başarılı geçen ameliyatın ardından 20 yıl sonra uyku düzenine kavuştuğunu ve eşine de ameliyat olmayı teşvik ettiğini ifade eden Bilal Öztürk ise “Bana 20 yıl önce obezite teşhisi konuldu. O günden ameliyat olduğum ana kadar geçirdiğim ömrü hiç yaşamamışım gibi kabul ediyorum. Çünkü geceleri uyku uyuyamıyordum. Bir gecede 6 defa kalkıyordum. Nefes alamıyordum. Horlamamdan herkes rahatsız oluyordu. Ameliyattan sonra 2 ayda 23 kilo verdim. Gece yattığımda en az 5-6 saat kesintisiz uyuyorum. Horlamam kesildi ve artık nefes almakta da sıkıntı çekmiyorum. Daha önceden yürüyemediğim yerlere şimdi koşarak gidiyorum. Yaşam enerjim arttı. Benim ameliyatım güzel sonuç verince eşime, ‘sen de ameliyat ol' dedim. Benden 1 ay sonra da eşim ameliyat olmaya karar verdi. O da ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Şu anda çok sevinçliyiz. İkimiz de gençleştik. Kendimi 25 yaş daha genç hissediyorum” diye konuştu.

Bilal Öztürk 145 kilo geldiği hastanede, ameliyattan sonra 2 ayda 23 kilo verdiği görüldü. Eşi Hava Öztürk ise 1 ayda 96 kilodan 86 kiloya kadar düştü. Çiftin kilo verme sürecinin doktorlar tarafından kontrollü şekilde takip edilmeye devam edileceği bildirildi.