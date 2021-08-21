İkinci el oto pazarında alan da satan da şikayetçi

el otomobil pazarında otomobil fiyatları alıcının da satıcının da yüzünü güldürmüyor.

Sıfır otomobillere ÖTV indirimi gelmesine rağmen 2. el otomobil piyasasında değişen bir şey olmadı. Alıcılar otomobillerin çok pahalı olduğunu ifade ederken, satıcılar ise vatandaşların fiyat sorup gittiğinden dert yakındı.

“Fiyatlar çok uçuk, elimiz boş dönüyoruz”

Pazarda araba fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden Egemen Arslan, “Araba fiyatları bize yüksek geldi. Asgari ücretle çalışıyoruz. 80-90 bin TL aşağısına iyi bir araba yok. Bu piyasa ne olacak biz de bilmiyoruz. Sadece baktık ve elimiz boş dönüyoruz. Piyasa düşecek mi diye bakacağız. Satılan araba var ama fiyatlar çok uçuk. Daha düne kadar 40 bin TL olan araba bugün 80 bin TL. Biz maaş olarak aynı yerde sayıyoruz ama araba piyasası durmadan yükseliyor” dedi.

“Fiyatlardan dolayı araba alma işini askıya aldık”

Manuel vites arabasını satıp otomatik vites araba almak için pazara geldiğini dile getiren Serkan Kutlu, “Ben aracımı yükseltmeyi düşünüyorum. Araba fiyatları çok uçmuş. Her yeri değişen boyalı arabalara yüksek fiyat istiyorlar. Şu anda biz de araba alma işini askıya aldık. İstediğimiz araçlar bütçeyi aşıyor. Galerilerde de durum aynı. Bende manuel vites bir araba var. Otomatik vites bir araba arıyorum. Onu almak için de üstüne 60-70 bin TL koymam gerekiyor. O da şu şartlarda zor. ÖTV indirimi geldi ama bayilerde araba olmadığından ikinci el otomobil fiyatları da düşmüyor. Çıkan fiyatların da düşeceğine inanmıyorum” diye konuştu.

“En düşük araba 30 bin TL'den başlıyor”

Ayağını yerden kesecek bir araba aradığını vurgulayan Abidin Yılmaz, “25-10 bin TL'lik ayaklarımı yerden kesecek bir araba almayı düşünüyorum. Çünkü param yok. 2,5 bin TL emekli maaşı alıyorum, onun da yarısını torunlar ilk günden harcıyor. Düşündüğüm fiyatlarda bir araba henüz pazarda bulamadım. Yürürü olan arabalar en düşük 30 bin TL'den başlıyor” şeklinde konuştu.

“Alt segment bir araba aldım, 30 bin TL'ye satmak istiyorum”

Pazardan alt segment bir araba alan Ufuk Kaçak ise şunları söyledi:

“Biz, uygun ya da bütçemize göre araçlar olursa alıyoruz. Sonrasında temizlik ve bakım yapıp, satışa sunuyoruz. Bugün de alt segment bir araba aldım. Piyasa değeri 25-30 bin TL değerindeki bir arabayı aldım. Aldığım arabayı da 30 bin TL'ye satmaya çalışacağım. Şu anda araba bulmak zor. Fiyatlar yüksek olduğundan araba bulmakta zorlanılıyor.”

Cumartesi günleri kurulan 2. el oto pazarında vatandaşlar daha çok araba fiyatlarını sorup, elleri boş bir şekilde pazardan ayrıldılar.