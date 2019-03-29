İkizine "Size çok yük oldum" mesajı atarak denize atlamış

Samsun'da, intihar etmek için denize atlayan ikiz kardeşini kurtarmak için peşinden atlayan ancak boğularak hayatını kaybeden Yunus Ünlü (39) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ünlü'nün yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğulurken denize atlayan Murat Ünlü'nün ikizi Yunus Ünlü'ye "Size çok yük oldum. İntihar ediyorum" mesajı attığı ortaya çıktı.

Olay, dün Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi ve daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Yunus Ünlü de ikizini kurtarmak için denize atladı.

Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay, polis ve 122 acil sağlık ekiplerine haber verilirken bu sırada olay yerine yakın bir yerde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam Osman Aşık, denize atlayarak ikizleri kurtarmayı başardı. Kıyaya çıkarılan ikizlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Tıp Fakültesine kaldırılan Yunus Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları sel oldu

Yunus Ünlü'nün cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yenidoğan Camisi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazında Yunus Ünlü'nün babası Mahmut Ünlü, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları ise sel oldu.

Denize atlamadan önce ikizine "Size çok yük oldum. İntihar ediyorum" mesajını atmış

İkizleri birbirinden ayıran olayla ilgili ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan Murat Ünlü'nün ailesiyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen bir süredir bunalımda olduğu ve kendisini ailesine bir yük olarak gördüğü öğrenildi. Önceki gün akşam saatlerinde deniz kenarına giden Murat Ünlü'nün ikizine denize atlamadan önce “Size çok yük oldum. İntihar ediyorum" mesajını attığı öğrenildi. Bu mesaj üzerine Murat Ünlü'nün ikizi Yunus Ünlü, polis ekiplerine haber verdi.

Öte yandan denize atlayan ancak boğularak hayatını kaybeden Yunus Ünlü'nün yüzme bilmemesine rağmen denize atladığı öğrenildi.

Murat Ünlü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.