İl Sağlık Müdürü Oruç: "Süper griple karşı karşıyayız"

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Ekim, aralık döneminde il genelinde acil başvuru sayımız yüzde 30, bu başvurulardaki solunum sistemi enfeksiyonu şikâyeti oranı ise yüzde 50 oranında bir artış gösterdi. Sanki bir tür süper griple karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye genelinde solunum sistemi enfeksiyonu kaynaklı vakalar artış gösterdi. Samsun'da da grip vakaları etkisini sürdürüyor. Bu vakaların acil servislere yansıması hakkında açıklama yapan Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizde özellikle son üç aydır, acillerimizde solunum sistemi enfeksiyonu şikayetleri nedeniyle bir artış yaşanıyor. Bu 3 ayı kapsayan ekim-aralık döneminde il genelinde acil başvuru sayımız yüzde 30; bu başvurulardaki solunum sistemi enfeksiyonu şikâyeti oranı ise yüzde 50 oranında bir artış gösterdi. Aralık ayı itibariyle acile başvuran her 10 hastamızın 4'ünü bu hastalarımız oluşturuyor. Solunum sistemi enfeksiyonu yani grip ve soğuk algınlığının adeta koronanın yerini aldığı bu tabloda hastalarımızın soğuk algınlığı geçtiğimiz yıllara göre daha uzun ve ağır bir şekilde seyrediyor. Sanki bir tür süper griple karşı karşıyayız. Bu hastalarımızın önemli bir kısmını maalesef çocuklarımız oluşturuyor. Rakamlar şu an için poliklinik başvurusu ve hastane yatışı anlamında yoğunluk artışını gösterse de, bu tablo bizi zorlar boyutta değil ancak özellikle çocuk hastalarımızdaki artış dikkate alındığında ailelerimizi bu noktada uyarmak istiyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılar

Kişilere uyarılardan bulunan Müdür Oruç, "Eğer ailelerinde soğuk algınlığı geçiren, öksürük, boğaz ağrısı, ateş gibi şikayetlerle karşılaşan biri varsa ilk adım olarak öncelikle ailenin diğer bireylerine hastalığın geçmesini önlemek için kendilerini evlerinin içinde olabildiğince izole etsinler. İkinci adım olarak temas edecekleri kişi sayısının fazla olacağı hastaneler yerine evlerine en yakın aile hekimliği birimine başvurarak ilk muayenelerini olup tedavi süreçlerini başlatsınlar. Tedavi süreçlerinde beslenmelerine, hijyen uygulamalarına ve sıvı alımına özel bir dikkat göstersinler. Bu belirtileri gösteren eğer çocuklarıysa belirtiler ortadan kalkana kadar, okuldaki diğer çocukları koruma adına, çocuklarını okula göndermesinler. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizi korumaya özen göstersinler. Hastalığa dair en ufak bir belirti hissettiklerinde bir süre büyükleriyle yakın temastan kaçınsınlar. Aile büyüklerinin grip aşılarını kesinlikle ihmal etmesinler, mutlaka yaptırsınlar. Bu durumdayken maskenin bulaşı azalttığı ve soğuk algınlığının yayılımını önlediği gerçeğini hatırlayarak, dışarı çıkmaları ya da kalabalığa karışmaları gereken durumlarda mümkünse maskeyle dışarı çıksınlar. Bu basit önlemlerle bu sene biraz daha ısrarcı ve yakamızı bırakmayan bir yapıda seyreden soğuk algınlığı vakalarını durdurup, etrafımızdaki insanları da koruma altına alabiliriz" şeklinde konuştu.