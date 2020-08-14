İl Salgın Denetim Merkezi 17 Ağustos'ta açılıyor

Zülkif Dağlı, yeni kurulan "İl Salgın Denetim Merkezi"nin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete başlayacağını açıkladı.

“Kovid-19 ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı” Vali Dr. Zürkif Dağlı başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Yeni kurulan İl Salgın Denetim Merkezi'nin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete başlayacağını belirten Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Korona virüsle mücadelede, daha sıkı, daha sistemli ve topyekûn bir denetim ve çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz" dedi.

Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.