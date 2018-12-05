İlahiyat Fakültesi öğrencileri hadis ezberlemede yarıştı

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen yarışmaya; Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Samsun İl Müftü Yardımcıları Vedat Başsan ve Özlem Kalyoncu Şirin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Jüri başkanlığını İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Akgün'ün yaptığı yarışmanın diğer jüri üyeleri ise Samsun İl Müftü Yardımcısı Vedat Başsan ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Arş. Gör. Bekir Özüdoğru ve Arş. Gör. Recep Köklü oldu.

OMÜ İlahiyat Fakültesinden 6 öğrencinin 6 kategoride yarıştığı etkinlikte, öğrenciler seçtikleri kategoride yer alan 10 farklı hadisi Türkçe anlamıyla birlikte ezbere okuyarak jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı.

Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle hazırlanan video gösteriminin ardından kazananları açıklayan jüri başkanı Doç. Dr. Hüseyin Akgün, “Öğrencilerimizin her biri ezberlerini tam yaparak yarışmayı tamamladı. Bizim için onların her biri bu yarışmanın birincisidir. Ancak biz, bir takım nüans farklılıklarına göre birinciyi belirledik” dedi.

Birinci olan İsmail Dalgıç'ın umre ödülü kazandığı yarışmanın ikincisi Serdar Küskün, üçüncüsü ise İdris Sissoko oldu. İlk üçe giren öğrencilere ödüllerini İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Samsun İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin verirken, diğer yarışmacılara ise ödüllerini İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Akgün ve Samsun İl Müftü Yardımcısı Vedat Başsan takdim etti.