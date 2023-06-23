İlahiyat öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

OMÜ İlahiyat Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni OMÜ Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Törende öğrencilere hitaben konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, “Eğitici olmamız sebebiyle toplumda belli bir noktada ya göz bebeği olacağız ya söz sahibi olacağız. Bize birçok insan çeşitli sebeplerden dolayı müracaat edecek. Bu noktada karşımıza kim çıkarsa çıksın cinsiyetine, rengine ve her ne farklı özelliği olursa olsun hiçbirine bakmadan onlara nazik kibar ve çok değer vererek yaklaşacağız. Bugün mezun olmanız eğitim hayatınızın bittiği anlamına gelmez. Bazen biz akademik ilerlemelerde makaleler ve kitaplar yazarken bize hala mı öğrenciliği bitiremediniz diye sorarlar. Evet, öğrencilik bitmez. Hocalık devam eder ama öğrencilik bitmez. Son nefesimize kadar eğitimin devam ettiğini, sürekli olgunlaşacağımızı, gelişeceğimizi ve bu bilinçle günümüzün teknolojisinden yararlanıp yeni neslimizi daha teknik imkanlarla eğitimini sağlayarak bir yandan da kendi sürecimizi devam ettirmemiz gerektiğini ifade edebiliriz” dedi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi bölüm birincisi Yunus Yavaş, “Mezun olmanın, omuzlarımızda yüklediği sorumluluğun şuurunda olarak bir taraftan mutluluk duyarken diğer taraftan alıştığımız fakültemizden ayrılmanın verdiği üzüntü ile buruk bir kıvanç içerisindeyiz. 5 yıl boyunca çok değerli hocalar ve arkadaşlarla çalıştım. Buradaki eğitim hayatım süresince farklı dillere, dinlere, kültürlere, mezheplere sahip olan insanlarla tanışarak farklılıklarımızın sorun değil tam aksine birer zenginlik olduğunu fark etme fırsatına sahip oldum. Şu anki başarımız bir noktada sonlanıyor ama hayat uzun bir maraton gibidir. Bugün aldığımız eğitim bir son değil aksine bir başlangıçtır. Bu başarı bundan sonra yapacağımız işlerde çok daha büyük başarılar için bir güç kaynağı olacaktır. Bu yüzden bu mutlu günümüzde geleceğe dair umutlarımızı yüksek tutmalıyız. İnanıyorum ki bizler atacağımız zor adımlarla ülkemizin ve dünyanın geleceği için önemli işler yapacağız” şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreni öğrencilerin diploma alması ve kep atma töreni ile sona erdi.