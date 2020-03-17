İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Alaçam Toplum Sağlığı Başkanı Ertan Baş tarafından korona virüs hakkında sinevisyonlu bilgi aktarıldı. İlk olarak Çin'de görülen ancak sonrasında tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgınının ülkemizde görülmesiyle Kovid-19 ismiyle de bilinen bu salgının insan vücudundaki etkilerini bilmenin oldukça önemli olduğu uzmanlarca ifade edilirken ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan korona virüsü danışma hattı kendisinde bu salgını taşıdığına dair şüphelenen kişilerin bilgi alabilmesini sağlıyor.

Vatandaşla birebir çalışan personelin ve çalışma mekanlarının hijyen ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakam Zaman, sık aralıklarla dezenfektan kullanılmasını bu konuda hem daire amirlerinin hem de personelin daha duyarlı ve titiz davranmaları gerektiği konularına değindi.

Toplantıya, Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Murat Demirel, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, ilçe kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.